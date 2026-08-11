KINSHASA (ANP/RTR) - Het aantal mensen dat in de Democratische Republiek Congo is overleden aan het ebolavirus, is opgelopen tot 2011. In totaal zijn 4381 besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit de nieuwste data van de Congolese gezondheidsautoriteiten.

De huidige uitbraak van het ebolavirus, dat in 1976 werd ontdekt, is de op een na grootste ooit en geldt als de snelst verspreidende tot nu toe. De verspreiding zorgt al langere tijd voor grote zorgen in het Afrikaanse land. Experts denken dat het virus al maanden rondging voordat de uitbraak op 15 mei officieel werd vastgesteld. Het werkelijke aantal besmettingen is mogelijk veel groter dan bekend is.

Experts zeggen dat de huidige epidemie zich in dit stadium vijf keer sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Dat komt doordat de uitbraak laat werd ontdekt, er weinig toezicht is en er gewelddadige conflicten zijn. Ook zijn er geen vaccins of behandelingen beschikbaar tegen de variant van het virus die nu rondgaat.