Reinhart: Hollywood is bang voor boekverfilming lesbische vampier

Lili Reinhart denkt dat Hollywood "te bang" is om een boek over lesbische vampiers te verfilmen. Dat stelt de actrice, bekend van de serie Riverdale, in een item van Hits Radio.

"Mensen zijn te bang om dat te maken", zegt de 30-jarige Amerikaanse over een mogelijke verfilming van een boek dat gaat over lesbische vampiers. "Dus, als je voor een studio werkt en deze video ziet: ik weet niet waarom je dat niet in deze tijd zou maken", denkt de actrice hardop. "Dat is wat ik probeer te doen."

Reinhart, die momenteel te zien is in de film The Love Hypothesis, zei niet precies welk boek ze zou willen verfilmen. Volgens entertainmentwebsite Deadline wordt gespeculeerd dat het zou gaan om Carmilla van de Ierse schrijver Joseph Thomas Sheridan Le Fanu. Dit werk uit 1872 gaat over een Oostenrijkse vrouw die wordt achtervolgd door de vampier uit de titel van het boek. Deze novelle wordt algemeen beschouwd als een van de meest invloedrijke vampierverhalen ooit en kwam 25 jaar voor Dracula van Bram Stoker uit.