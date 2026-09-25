Zus van Dolly Parton ontkent ruzie over nalatenschap

Freida Parton, de zus van de overleden zangeres Dolly Parton, ontkent dat er in de familie sprake is van een ruzie om het nalatenschap van de zangeres. "Ik zeg dit en alleen dit: er is geen ruzie binnen onze familie", schrijft Freida op Instagram.

Eerder deze week werd bekend dat de manager van de overleden zangeres, die het bedrijf dat de zakelijke belangen van Dolly Parton beheert vertegenwoordigt, een contactverbod heeft aangevraagd tegen Partons neef Bryan Seaver. Hij werkte als hoofd beveiliging voor Parton, maar werd op 15 september ontslagen. Seaver wordt ervan beschuldigd medewerkers en zakenpartners te hebben bedreigd om geld te krijgen uit de nalatenschap van de zangeres, zo schrijven Amerikaanse media.

"Niemand van de familie Parton/Owens maakt ruzie over Dolly's nalatenschap", schrijft Freida. "We houden allemaal van Bryan, net zoals we allemaal van elkaar houden."