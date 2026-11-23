Rene Froger blijft na de komende editie van de Toppers achter de schermen "met heel veel liefde" betrokken bij de zanggroep. "Ik neem afscheid van het podium als Topper, niet van de Toppers-familie!", laat de zanger weten op Instagram. Maandag werd bekend dat Tino Martin en Mart Hoogkamer zich volgend jaar bij de gelegenheidsformatie voegen en dat Froger stopt.

In het bericht beschrijft de 66-jarige Froger de nieuwe Toppers als "twee geweldige zangers die samen met mijn vrienden Jan en Jeroen gaan zorgen voor een prachtige nieuwe toekomst van Toppers in Concert".

Daarnaast blikt hij terug op zijn eigen tijd bij de mede door hem opgerichte zanggroep. Froger spreekt van "jaren vol onvergetelijke herinneringen, vriendschap, muziek en vooral heel veel liefde van jullie, ons geweldige publiek!". Ook verwacht hij dat zijn laatste Toppers-optreden "een heel bijzonder en emotioneel moment" gaat worden. "Ik ben ontzettend trots op wat we met elkaar hebben opgebouwd. En misschien nog wel trotser dat we dit bijzondere feest mogen doorgeven aan een nieuwe generatie."

Vertrek Joling

Gerard Joling nam vorige maand onverwacht afscheid van de Toppers, waarvan ook Jan Smit en Jeroen van der Boom deel uitmaken. Sindsdien werd volop gespeculeerd over wie zijn vervanger zou worden. Frogers komst was ook niet verzekerd, omdat hij kampt met de auto-immuunziekte myositis. De zanger heeft daarom zijn werkzaamheden stilgelegd.

De volgende editie van de Toppers vindt plaats op 28 en 29 mei 2027. De artiesten treden dan traditiegetrouw op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De reguliere kaartverkoop voor de jaarlijkse concertreeks start maandag 30 november.