René Froger: doet pijn om stap terug te moeten doen

René Froger vindt het pijnlijk dat hij vanwege zijn gezondheid een stap terug moet doen. "Mijn lichaam geeft nu heel duidelijk aan dat ik rust moet nemen. Dat valt me zwaar", zegt de zanger, bij wie de auto-immuunziekte polymyositis is vastgesteld, zaterdag in een video op Instagram.

"Muziek, zingen en optreden zijn een groot deel van mijn leven. Daarom doet het pijn om een stap terug te moeten doen", vertelt Froger. "Toch weet ik dat ik nu geen andere keuze heb. Mijn gezondheid en herstel moeten vooropstaan." De zanger benadrukt dat hij niet definitief stopt. "Dit is voor mij geen afscheid. Ik weet alleen niet wanneer en op welke manier ik weer terug kan komen. Deze ziekte laat zich helaas niet plannen en daarom wil ik geen beloftes doen die ik misschien niet kan waarmaken."

Froger kampt naar eigen zeggen al bijna twee jaar met lichamelijke klachten. Hij heeft verschillende behandelingen gehad en medicijnen gebruikt. "Al die tijd ben ik blijven hopen dat het snel beter zou gaan. Maar mijn lichaam geeft nu heel duidelijk aan dat ik rust moet nemen." De komende tijd wil hij zich richten op zijn behandelingen en "meer tijd doorbrengen met Natasja, de kinderen en de kleinkinderen".

Vrijdag werd al bekend dat Froger vanwege zijn gezondheid zijn jubileumshow Show of the Year 2026 in Rotterdam Ahoy heeft geannuleerd. Ook is nog niet duidelijk of hij volgend jaar mei kan optreden tijdens Toppers in Concert.