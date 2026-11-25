Hoewel René Froger na de editie van volgend jaar op het podium stopt bij Toppers in Concert, sluit hij niet uit dat hij dan zijn laatste noot heeft gezongen. De 66-jarige zanger, die kampt met de auto-immuunziekte myositis en als gevolg daarvan een stap terugzet, houdt de deur open om in de toekomst alsnog een liedje mee te zingen met zijn collega's.

"Dit jaar is het gewoon hoe ik me voel", zegt Froger tegen het ANP over zijn deelname aan de komende concerten op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei in de Johan Cruijff ArenA. "Is het een hele show, is het een halve show, zijn het zes liedjes... Die vrijheid heb ik gelukkig door de jongens. De druk is eraf. Mocht het ongelofelijk goed gaan, dan kan het zomaar zijn dat ik in 2028 misschien nog wel een keer een liedje of een medley meedoe. Maar niet meer als Topper, dat moet je op een gegeven moment ook loslaten. Ik geef m'n kind door, zo is het."

Maandag werd bekend dat Mart Hoogkamer en Tino Martin zich bij de Toppers voegen, naast oudgedienden Jan Smit en Jeroen van der Boom. Eerder deelde Gerard Joling al dat hij uit de groep stapte.