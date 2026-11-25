De twee mannen die zijn aangeklaagd voor het inbreken in Anmer Hall, het huis van prins William en Catherine op het landgoed Sandringham, worden ervan beschuldigd manchetknopen te hebben gestolen. Dat melden Britse media woensdag.

De mannen, met de Albanese nationaliteit, moesten woensdag voor de rechter verschijnen. De aanklagers vermoeden dat de verdachten via een regenpijp omhoog waren geklommen en zich zo toegang hadden verschaft tot Anmer Hall. De mannen zouden zes paar manchetknopen en een klok hebben gestolen uit het huis. De waarde van de gestolen voorwerpen is niet bekend.

De politie kwam maandagavond in actie na een melding van verdachte activiteit bij het landhuis. Na een zoekactie werden de twee mannen gearresteerd.