René van der Gijp ontdaan door dood Maarten Spanjer

René van der Gijp is "enorm ontdaan" door het overlijden van zijn goede vriend Maarten Spanjer. Dat zei de oud-voetballer in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De acteur overleed afgelopen weekend op 73-jarige leeftijd.

"Veertig jaar is lang hè", zei Van der Gijp in de podcast over de vriendschap. Hij vertelde dat hij regelmatig met Spanjer belde. "Dan bespraken we dingen als huwelijk, vriendschap of wat dan ook. Maar als we elkaar zagen, gingen we wat leuks doen. Dan gingen we varen, eten, uit of naar weet ik veel." Volgens Van der Gijp stond ook één ding vast: dat als de twee op stap gingen, het uit de hand liep. Ook Wim Kieft en Michel van Egmond deelden enkele herinneringen aan de acteur.

Van der Gijp deelde in de podcast nog een aantal andere anekdotes. Zo vertelde hij onder meer over een etentje met Spanjer en Ruud Gullit in een Chinees restaurant. Ook zal Van der Gijp een uitspraak van zijn vriend nooit vergeten. "Er vraagt toch weleens iemand aan je: wat wil je op je grafsteen? Dan zei hij altijd: 'ik lig hier ook niet voor mijn lol'."