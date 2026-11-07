Rens Kroes is bevallen van haar tweede kind. Op Instagram maakte de schrijfster en jongere zus van model Doutzen Kroes de geboorte van zoontje Loïc bekend.

De kleine is op 23 oktober geboren, schrijft Kroes zaterdagochtend bij een foto. "Twee weken geleden werden we weer helemaal verliefd. Van alle dagen die je kon kiezen, MOEST je per se je verjaardag delen met je grote zus."

Kroes was al moeder van haar 6-jarige dochter Maya Jade, die ze samen met haar man Sid kreeg. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van 4,5 jaar uit, nadat hij werd veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw in 2016.