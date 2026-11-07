CASTRIES (ANP) - Gianni Infantino kan volgend jaar maart tijdens de verkiezingen voor een voorzitter van de FIFA ook rekenen op de steun van de Caribische Voetbal Unie (CFU). De organisatie staat unaniem achter de Zwitserse baas van de wereldvoetbalbond. Dat bleek na een vergadering op het eiland Saint Lucia.

De CFU bestaat uit 31 leden van wie er 25 een stem mogen uitbrengen voor het FIFA-voorzitterschap. In een statement verwijzen de landen naar de financiële steun die ze krijgen van de wereldvoetbalbond en het belang daarvan voor de ontwikkeling van het voetbal in de eigen regio. De FIFA maakte onlangs bekend dat de aangesloten bonden tussen 2027 en 2030 geen 10 miljoen dollar maar 25 miljoen dollar, zo'n 22,5 miljoen euro, krijgen. Infantino beloofde Aruba onlangs bijna 5 miljoen euro voor de aanleg van zeven kunstgrasvelden.

De 56-jarige Infantino hoopt op een vierde termijn als voorzitter. Hij is populair in Afrika en Zuid-Amerika en onlangs kondigde ook de Aziatische voetbalbond aan hem te zullen steunen. Vooralsnog lijkt Kozo Tashima zijn enige serieuze tegenkandidaat. Het is onduidelijk of de 68-jarige Japanner veel Aziatische bonden op andere gedachten kan brengen.

De voormalige international en oud-voorzitter van de voetbalbond van zijn land maakt al sinds mei 2015 deel uit van het FIFA-bestuur. De Zwitser Ramon Vega wil ook aan de verkiezingen deelnemen, maar heeft nog niet laten zien dat hij de benodigde steun van vijf bonden heeft.