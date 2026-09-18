Renze Klamer doet 'stinkende best' voor betere kijkcijfers

Renze Klamer voelt dat hij met zijn eigen talkshow op RTL 4 nog een plek moet veroveren op de late avond. Dat de kijkcijfers achterblijven, zorgt ervoor dat er "indirect druk op ligt", reageerde de presentator vrijdag in RTL Boulevard.

"Soms word je wakker en denk je: pfoe, ik had wel iets meer gehoopt qua cijfer", aldus Klamer, die echter nog niet in de zenuwen schiet. "Ik ben niet iemand die heel snel stress heeft", verklaarde hij.

"Er zijn een heleboel dingen waar ik helemaal niets aan kan doen en er is maar één ding waar ik wel iets aan kan doen en dat is gewoon een goede show proberen te maken", vervolgde Klamer. "Dus daar doe ik m'n stinkende best voor. En ik hoop dat dat steeds beter aanslaat."

Afgelopen week trok de talkshow Renze lineair ongeveer 300.000 tot 400.000 kijkers.