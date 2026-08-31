Renze Klamer heeft 'vooral veel zin' in terugkeer talkshow

Renze Klamer voelt weinig druk om zich te bewijzen met zijn terugkerende talkshow Renze, die maandagavond begint. De presentator heeft er "vooral veel zin in", vertelt hij in RTL Boulevard. "Wat is het toch eigenlijk een voorrecht om dit te mogen doen", aldus Klamer.

De start van zijn talkshow voelt anders dan de start van RTL Tonight in 2025. Klamer was in eerste instantie een van de drie presentatoren van het programma, naast Beau van Erven Dorens en Humberto Tan, maar hij stopte na een aantal maanden. "Dit voelt meer als mijn eigen tokootje, zoals ik daarvoor ook had", aldus Klamer.

De presentator noemt de terugkeer van zijn eigen talkshow "een doorstart". "Het is gewoon een ouderwetse talkshow", aldus Klamer. "Met een fris likkie, maar je moet ook geen al te gekke dingen verwachten."

Renze was eerder te zien op RTL 4 van 2022 tot 2025.