Richard Gere is trots op de acteercarrière van zijn 26-jarige zoon Homer. Dat vertelde de 76-jarige acteur aan het Amerikaanse tijdschrift People. De zoon van Gere was onlangs te zien in het derde seizoen van Euphoria.

"Ik ben op twee manieren trots op hem", liet de doorgewinterde acteur weten. "Ten eerste is hij echt goed. Hij weet op een bijna bovennatuurlijke manier wat hij doet."

Volgens Gere is zijn zoon daarnaast ook "echt een goede jongen". Acteren is geen gemakkelijke baan, vindt hij. "Niet iedereen kan hierin functioneren. Dus ik denk dat hij kan blijven." Gere grapte dat hij vanwege zijn zoon nu met pensioen kan gaan. "Ik geef het stokje door."

Zijn rol als Dylan Reid in Euphoria is de eerste Hollywoodklus van Homer Gere. Binnenkort is hij te zien in de serie The Shards van Ryan Murphy.