BRUSSEL (ANP) - De illegale verwerking van cocaïne vindt binnen de EU vooral in Nederland plaats. Dat concludeert het Drugsagentschap van de Europese Unie (EUDA) in zijn jaarlijkse rapport, gebaseerd op cijfers van 2024. Van de 42 ontmantelde locaties waar cocaïne werd verwerkt, stonden er 24 in Nederland, aldus het agentschap.

De andere locaties stonden in Spanje (zeven), Portugal (vier), België (vier), Italië (twee) en Duitsland (een).

Ook stonden er van de twintig ontmantelde locaties waar heroïne werd verpakt en versneden, vijftien in Nederland. Nederland is net als in 2023 koploper qua landen waar MDMA-labs werden ontmanteld. Van de 59 ontmantelde MDMA-labs stonden er 47 in Nederland. In 2023 waren dat nog 23 MDMA-labs van de in totaal 36 ontmantelde labs.

Qua ontmantelde amfetaminelabs staat Nederland op de tweede plek. Van de 252 ontmantelde locaties in de EU stonden er in 2024 23 in Nederland. Tsjechië is daarin koploper met 184 locaties.

Steeds kleinere ladingen

Voor het rapport heeft het agentschap gekeken naar de cijfers uit de 27 EU-lidstaten, plus Turkije en Noorwegen. Onderschepte cocaïne-import daalde in 2024 met 20 procent, vergeleken met 419 ton in 2023. Wel steeg het aantal plekken waarop cocaïne-import werd onderschept. Volgens de EU lijkt het erop dat steeds kleinere ladingen cocaïne op meer verschillende plekken in Europa binnenkomen.

Volgens EUDA zijn drugs veel en breed beschikbaar in Europa. Ook zijn ze vaak sterker of zuiverder dan voorheen.

Risico volksgezondheid

Ook komt het gebruik van meerdere middelen tegelijk steeds vaker voor. Dat vormt ook een risico voor de volksgezondheid, waarschuwt het agentschap. "Mensen combineren drugs op manieren die de risico's vergroten en behandelingen bemoeilijken." Het agentschap meldt in 2024 zeker 7600 dodelijke gevallen van overdosis, waarbij vaak meerdere soorten drugs werden gebruikt.

Drugssmokkel vormt nog altijd een groot veiligheidsrisico voor Europa, stelt de Europese Commissie. Met name jongeren zijn slachtoffer van drugsorganisaties die hen rekruteren en intimideren voor drugssmokkel.

Volgens Eurocommissaris Magnus Brunner (Binnenlandse Zaken) moet de EU "alles op alles zetten" om te voorkomen dat nieuwe drugs Europa overspoelen en "om illegale handelaren hun verdienmodel te ontnemen".