Richard Riehle overleden op 78-jarige leeftijd

Richard Riehle is afgelopen donderdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat melden vrienden van de Amerikaanse acteur tegen entertainmentwebsite TMZ. Hij zou door een natuurlijke oorzaak zijn overleden in Los Angeles waar hij woonde.

Riehle raakte vooral bekend door zijn rol als productmanager Tom Smykowski in Office Space uit 1999. Smykowski werd bij Initech ontslagen en overleefde een aanrijding, waarna hij een schadevergoeding kreeg. Daarmee wist hij uiteindelijk zijn dromen waar te maken.

Volgens filmwebsite IMDb staan er meer dan 430 acteerrollen op zijn naam. Zo speelde hij onder meer in de populaire films The Fugitive (1993), Casino (1995) en Glory (1989) en had hij gastrollen in de bekende televisieserie Star Trek.

De acteur laat zijn vrouw Jane Latham en hun vier kinderen achter.