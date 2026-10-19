Sia schikt in voogdijzaak met ex-partner

Sia heeft een schikking getroffen in de voogdijzaak tegen haar ex-partner Daniel Bernad, meldt entertainmentwebsite TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat de voormalige geliefden een afspraak hebben gemaakt over de voogdijregeling van hun 2 jaar oude zoon Somersault. Sia blijft de primaire ouder. Ook is er een schema gemaakt voor feestdagen en vakanties.

Het voormalige koppel vocht sinds vorig jaar een juridische strijd uit. Bernad noemde zijn ex-partner onder meer ongeschikt om hun zoon op te voeden.

De Australische zangeres was ongeveer twee jaar getrouwd met Bernad. Ze vroeg in maart 2025 een scheiding aan.