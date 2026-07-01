Rico Verhoeven en zijn vriendin Naomy van Beem gaan uit elkaar. Dat melden zij woensdag in een gezamenlijk bericht op Instagram.

"De afgelopen acht maanden zijn voor ons allebei ontzettend intens geweest", schrijven ze. De kickbokser kreeg in deze periode veel tegenslagen te verwerken: "Het verlies van zijn moeder, de druk van een uitzonderlijk intensieve periode en uiteindelijk de mentale ontlading na de wedstrijd hebben veel meer impact gehad dan hij zelf vooraf had beseft."

Door al deze zaken heeft het tweetal besloten de bruiloft uit te stellen "zodat er op dat moment de noodzakelijke ruimte en rust kon ontstaan. Wat vertrouwd was, werd anders en er ontstond snel steeds meer afstand." Daarna volgden "open en eerlijke gesprekken" die leidden tot het inzicht dat de relatie niet meer werkte. "Hoe graag we er ook voor elkaar wilden zijn en hoe hard we ook hebben geprobeerd elkaar vast te houden, voelden wij dat de afstand bleef groeien en de situatie steeds zwaarder werd in een hele korte tijd."

Het tweetal vraagt om "rust, begrip en respect" in de komende periode. Zij plaatsen bij het bericht een foto van zichzelf bij een aantal piramides. Verhoeven en Van Beem waren sinds 2021 samen. In juli 2024 maakte de kickbokser en acteur bekend dat hij Van Beem ten huwelijk had gevraagd. Eerder had Verhoeven dertien jaar een relatie met Jacky Duchenne. Met haar heeft hij drie kinderen.