NEW YORK (ANP) - In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist, meldt The New York Times op basis van het in Washington gevestigde Center for Strategic and International Studies (CSIS). Zo'n 450.000 Russische en 125.000 tot 150.000 Oekraïense militairen zouden zijn omgekomen.

De denktank heeft in de afgelopen jaren vaker dit soort statistieken gepubliceerd. Betrouwbare cijfers van zowel de Russische als de Oekraïense overheid ontbreken. De denktank baseert zich op onder meer Britse en Amerikaanse bronnen.

In een rapport benadrukt CSIS ook dat de terreinwinst van Rusland in Oekraïne beperkt is en dat het in sommige maanden onder de streep veroverd terrein kwijtraakte. Hoewel Rusland meer verliezen zou lijden op het slagveld, is Oekraïne een groter deel van zijn leger kwijtgeraakt, aldus The New York Times.