Regisseur Ridley Scott is gedwongen zondag de uitreiking van zijn eigen ere-Oscar te missen. De 88-jarige Brit is volgens The Hollywood Reporter door een kleine operatie niet in de gelegenheid om naar Los Angeles te vliegen.

Scott, bekend van films als Alien, Gladiator en Thelma & Louise, ontvangt zondag een ere-Oscar voor zijn volledige oeuvre. Dit gebeurt tijdens een gala-avond die de Academy, die de Oscars uitreikt, elk jaar in november organiseert.

Hoewel Scott zelf niet kan reizen, komen zijn vrouw en zijn kinderen wel zondag naar Los Angeles om hem te vertegenwoordigen. De regisseur heeft zelf ook een toespraak opgenomen, die zal worden afgedraaid. Behalve Scott krijgen ook actrice Glenn Close en animator Floyd Norman een erebeeldje voor hun hele oeuvre.