Ridley Scott werkt aan achtste film in de Alien-serie

Filmmaker Ridley Scott en scenarist Aaron Guzikowski werken aan een achtste Alien-film. Volgens The Hollywood Reporter is nog onduidelijk waar in de tijdlijn van de diverse Alien-films dit deel zich bevindt. Het laatste deel tot nu toe, Alien: Romulus, kwam in 2024 uit.

De 88-jarige Scott maakte in 1979 de eerste Alien. Scenarist Guzikowski schreef eerder de scripts voor de films Contraband, Prisoners en Papillon. Zij werkten eerder samen aan de HBO-serie Raised by Wolves.

Het lijkt vooralsnog niet de bedoeling dat Scott het achtste deel gaat regisseren. Volgens bronnen rond het project zou de nieuwe film wel gekoppeld zijn aan Prometheus en Alien: Covenant, de twee films die Scott in 2012 en 2017 maakte.

Het is onduidelijk of Michael Fassbender, die in beide films een android speelde, terugkeert in het achtste deel.