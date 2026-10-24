Roxeanne Hazes belooft ook 'beetje cabaret' tijdens nieuwe tour

Roxeanne Hazes belooft dat haar nieuwe theatertournee iets anders wordt dan mensen van haar gewend zijn.

"Het is niet alleen maar een show en praten, maar ik ga ook karakters spelen, er komt een beetje cabaret bij kijken", vertelde Hazes in het radioprogramma Spijkers met koppen. "We gaan het zien."

De voorstelling heet Met heimwee en gaat "over de vier belangrijkste mannen in mijn leven: mijn vader, mijn broertje, Erik en Fender. En alle fases van mijn leven die daarbij komen kijken. Het wordt heel grappig, maar ook superduister." Erik is haar man, Fender is haar zoontje.

Hazes doet de nieuwe theatertournee met haar band. De reeks optredens volgt op de lancering van haar nieuwe album Tranen in de Giftshop. Ze geeft toe de nieuwe opzet van haar theatershow "spannend" te vinden.