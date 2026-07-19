Rijk Hofman bedankt half miljoen abonnees: eenzaamheid weg

Rijk Hofman heeft zijn 500.000 abonnees op YouTube bedankt. De maker deed er elf jaar over om dit aantal te behalen, schrijft hij in een bericht aan zijn volgers op het platform. "Mijn volledige volwassen leven. Ik begon uit een plek van eenzaamheid die ik via een hobby probeerde te ontsnappen", laat Hofman weten.

De abonnees brachten de 29-jarige YouTuber "veel hoogtepunten" die hij "nodig had". "Het was nog steeds heel vaak moeilijk en de eenzaamheid kwam nog een aantal keer terug, maar gedurende al deze periodes had ik nu één consistentie: samen met jullie lachen. Jullie bleven mijn reden om door te gaan en te blijven werken aan mezelf." Hofman schrijft dat dit "werkte" en dat hij nu gelukkig is.

Deze mijlpaal maakt de presentator daarom naar eigen zeggen ook weinig uit, "voor mij betekent jullie aanwezigheid veel meer dan dat", richt hij zich tot de abonnees. Hij sluit zijn bericht af door hen te bedanken voor "het commenten, video ideeën doorsturen en lachen samen met mij". Hofman belooft zijn volgers dat hij doorgaat met video's maken.