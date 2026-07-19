Duizenden gebruikers van Facebook en Instagram melden storing

MENLO PARK (ANP) - Facebook en Instagram lijken te kampen met een storing. Op allestoringen.nl komen zondagochtend duizenden meldingen binnen van gebruikers die moeite hebben met inloggen op de platformen, beide onderdeel van Meta Platforms. Ook vanuit het buitenland worden veel meldingen gedaan.

Gebruikers die proberen in te loggen op de website van Facebook krijgen een scherm te zien met de tekst: "Je account is tijdelijk niet beschikbaar vanwege een probleem met de site. Wij verwachten dat dit probleem spoedig zal worden verholpen. Probeer het opnieuw over een paar minuten."