Rik van de Westelaken gaat in 2027 een nieuw cultuurprogramma voor AVROTROS maken. Dat heeft de omroep woensdag bevestigd na een bericht op het Instagramaccount van kijkcijferexpert en columnist Tina Nijkamp.

Volgens de vacature voor een tv-redacteur op de website van AVROTROS is de bedoeling van het programma om "cultuur toegankelijk en relevant te maken voor heel Nederland". Het nieuwe programma wordt gemaakt in een studio.

AVROTROS kan verder nog geen mededelingen doen over het programma. Bij de omroep verdwijnen door bezuinigingen in 2027 veel cultuurprogramma's, zoals Close Up, Opium en het Zondagochtend Concert. "Maar we zullen ons altijd voor cultuur en cultuur agenderende programma's blijven inzetten", beklemtoont een woordvoerder.