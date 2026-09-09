Oeganda doet volgend jaar niet meer mee aan de Invictus Games van prins Harry, schrijven Britse media op basis van uitspraken van legerleider Muhoozi Kainerugaba van het Afrikaanse land. Volgens de legerleider is dat besluit genomen uit respect voor koning Charles.

"Om niet de indruk te wekken dat we tegen koning Charles zijn, trekt Oeganda zich hierbij terug uit de Invictus Games. Wij zullen niet deelnemen aan activiteiten die niet de goedkeuring van Zijne Majesteit hebben", schreef Kainerugaba in een bericht op X. Verschillende Britse media, zoals The Telegraph, merken op dat het feit dat koning Charles niet direct betrokken is bij de Invictus Games, niet kan worden opgevat als een gebrek aan goedkeuring voor het evenement.

De legerleider gaf ook een verklaring aan The Times over zijn bericht op X. "Er zijn stromingen binnen het ministerie van Defensie die de onzin van Harry en Meghan steunen. Ik moest daar direct een stokje voor steken. Ik steun de vorst. Punt uit", zei hij tegen de krant.

De komende editie van het sportevenement voor gewonde en zieke veteranen vindt in 2027 plaats in de Britse stad Birmingham. Of Oeganda daadwerkelijk niet meedoet, moet nog blijken. In juli maakte de Invictus Games Foundation juist nog bekend dat Oeganda zich als 26e land bij het evenement zou voegen, als tweede Afrikaanse land.