Jan Versteegh heeft na het winnen van de Gouden Televizier-Ring met De Bondgenoten een goed feestje gevierd. "Ik heb niet in een glaasje wijn staan spugen", biechtte de presentator vrijdag op in de ochtendshow op Radio 538.

"Ik klink fris? Nou, dat valt wel mee hoor. Ik heb net twee paracetamol genomen en dan hopen we zo maar op het beste. Het was een stevig avondje, kan ik je vertellen", lachte Versteegh. De presentator won niet alleen de Ring, maar ook de prijs voor beste presentator. Straalbezopen was hij naar eigen zeggen niet. "Maar ik vond wel dat er even iets gevierd mocht worden."

Volgens Versteegh was het "een prachtige avond" en tegelijkertijd "ook een beetje een gekke avond, dat je denkt: wat gebeurt me nu?" aldus de presentator. "Dat je ze allebei pakt, dat is wel een gouden randje. Heerlijk. Ik ga straks fluitend naar m'n werk."