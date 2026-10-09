AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven gingen vrijdag kort na de opening van de beurshandel in Amsterdam omlaag. Dat volgt op mediaberichten dat de omzet van OpenAI, de eigenaar van chatbot ChatGPT, lager uitvalt dan verwacht. Daardoor werden de zorgen over de hoge waarderingen in de chipsector door de AI-hausse weer aangewakkerd.

ASML, ASMI en Besi daalden tot 1 procent. De Financial Times meldde dat OpenAI onlangs aan beleggers heeft laten weten dat de omzet eind september dicht bij de 50 miljard dollar op jaarbasis lag. Dat is ver onder de 70 miljard dollar die de FT en andere media eind vorige maand rapporteerden op basis van informatie die aan beleggers was verstrekt.

De stemming op het Damrak was verder positief. De AEX-index opende 0,5 procent hoger tot 1126,49 punten. Donderdag eindigde de hoofdindex 0,3 procent hoger. De MidKap steeg 0,7 procent op 1054,22 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs lieten plussen tot 0,8 procent zien.