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Rita Wilson toont zelfde rugtattoo als zoon Chet Hanks

22 sep , 18:27Entertainment
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Rita Wilson heeft haar volgers verrast met een enorme tatoeage op haar rug. De 69-jarige actrice en zangeres deelt op Instagram foto's waarop een groot kruis over vrijwel haar hele rug te zien is. Opvallend is dat haar zoon Chet Hanks een vrijwel identieke tatoeage heeft.
Wilson vertelt niet of de tatoeage permanent is. Ze deelt de beelden bij de promotie van haar nieuwe nummer Stranger With Age. "Gekker met de leeftijd? Wie? Ik? Ik vind het geweldig!", schrijft ze erbij.
Chet, de 36-jarige zoon van Wilson en Tom Hanks, liet eerder dit jaar op sociale media een soortgelijke rugtattoo zien.
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