Real Madrid wil af van La Liga-voorzitter Tebas na kritiek

MADRID (ANP) - Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Javier Tebas, de voorzitter van de belangrijkste Spaanse voetbalcompetities. In een verklaring op de site van de Madrileense club is onder meer te lezen dat Real vindt dat het Spaanse voetbal dringend ander leiderschap nodig heeft.

De verklaring van Real is een reactie op uitspraken van Tebas over kritiek van Real-coach José Mourinho op de arbitrage in de Madrileense derby van afgelopen weekend. Tebas leverde op X kritiek op een beeld dat volgens hem in sommige Spaanse media heerst over een "samenzwering" tegen Real Madrid. "Beweren dat de scheidsrechters het op Real Madrid gemunt hebben, is leven in een ander sterrenstelsel."

Real noemt het "ontoelaatbaar" dat de voorzitter van La Liga zijn positie gebruikt om Real aan te vallen. De club roept op tot nieuw leiderschap dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt. De club wil geen voorzitter die de rol invult als eigenaar van de competitie maar een manager die de clubs dient.