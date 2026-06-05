De roadmovie Champagne, met Huub Stapel en Leo Alkemade in de hoofdrollen, heeft meer dan 200.000 bezoekers getrokken. Dat heeft regisseur Tim Kamps vrijdag laten weten. Champagne was sinds eind april al de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm van het jaar.

De film is gebaseerd op het persoonlijke verhaal van cabaretier Leo Alkemade en zijn vader en gaat over een volwassen zoon die met zijn ongeneeslijk zieke vader op reis gaat naar de champagnestreek. Ook Beppie Melissen, Jennifer Hoffman en Ton Kas spelen in de film.

Champagne draait vanaf eind maart in de bioscopen en is nog te zien in 68 zalen.