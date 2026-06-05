Youp van 't Hek schenkt zijn archief aan het Allard Pierson Museum. Volgens het museum is de schenking "een belangrijke aanvulling op de theatercollectie omdat het archief inzicht geeft in de ontwikkeling en werkwijze van een van de populairste en meest invloedrijke cabaretiers van Nederland". Het archief van Youp van 't Hek beslaat een periode van meer dan vijftig jaar en bestaat uit correspondentie, theaterteksten, foto's, columns voor NRC en VARAgids, videoregistraties en documentatie van en over zijn voorstellingen.

De nu 72-jarige Van 't Hek begon zijn carrière met de oprichting van cabaret NAR in 1973. In het archief zijn allerlei documenten en foto's te vinden van onder andere de vroege voorstellingen Romantiek met mayonaise (1977) en Zat ik maar thuis met een goed boek (1979). Zijn doorbraak kwam met Man vermist (1983) waarna hij solo verderging. Er volgden vele solovoorstellingen zoals Hond op het ijs (1987), Prachtige paprika's (2004) en zijn laatste voorstelling De laatste ronde (2021-2024). Daarnaast maakte hij tien oudejaarsconferences.

Het archief werd tot nu toe bewaard en door de decennia heen steeds verder aangevuld door zijn biograaf Frank Verhallen. Het resulteerde in najaar 2024 in de biografie Je leven spelen. De documenten van Van 't Hek worden de komende tijd beschreven en toegankelijk gemaakt, zodat onderzoekers, studenten en geïnteresseerden het kunnen raadplegen in het Allard Pierson. De theatercollectie van het Allard Pierson is een van de grootste in Europa en bevat ruim 250.000 objecten.

Voorbeelden van cabaretiers van wie het Allard Pierson de archieven beheert, zijn Wim Sonneveld, Freek de Jonge, Conny Stuart en Wim Kan en Corry Vonk.