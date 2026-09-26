Robbie Williams zingt met fans bij hotel na geannuleerd concert

Robbie Williams heeft in Peru een spontaan optreden gegeven voor de deur van zijn hotel. Dat deed hij nadat een concert van donderdag op last van de autoriteiten niet doorging.

Op beelden is te zien hoe Williams uit zijn hotel in de Peruaanse hoofdstad Lima komt en zijn fans toespreekt. De Brit zegt dat hij "er kapot van" is dat de show niet door kon gaan en dat hij er niets aan kon doen. "We komen zo snel mogelijk terug. En als jullie het niet erg vinden, wil ik hier graag een klein optreden geven." Williams zong vervolgens onder groot enthousiasme van de verzamelde fans zijn hit Angels.

De show kon volgens Britse media niet doorgaan omdat het terrein ontoereikende "evacuatieprotocollen" zou hebben gehad.