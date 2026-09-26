Suzan voor het eerst weekje weg van man en kind

Suzan Stortelder is voor het eerst sinds de geboorte van haar zoontje Sef eind november een weekje weg geweest zonder man en kind. Samen met haar beste vriendinnen liep ze de Camino Portugués, een bekende pelgrimstocht in Portugal.

"Mijn moederhart vond het even lastig om weg te gaan, maar zó blij dat ik ben gegaan want het was écht fantastisch", schrijft Stortelder, bekend van Suzan & Freek, op Instagram bij een reeks vakantiefoto's. "Mega mooie routes door de natuur en dorpjes, heerlijk gegeten overal, en even tijd voor onszelf."

"De voetjes zijn moe, maar mijn koppie enorm opgeladen van deze fijne week met m'n besties", besluit Stortelder. "Nu heeeeel snel naar huis om mijn mannen weer te knuffelen!"