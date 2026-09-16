Robert De Niro in gesprek over rol honkballegende

Robert De Niro is in gesprek om de Amerikaanse honkballegende Tommy Lasorda te spelen in een nieuwe film. De werktitel van de film is Tommy & Me, meldt Deadline.

Lasorda was twintig jaar manager van de Los Angeles Dodgers. Onder zijn leiding won de club in 1981 en 1988 de World Series. In 1997 werd hij opgenomen in de Amerikaanse Baseball Hall of Fame. Lasorda overleed in 2021 op 93-jarige leeftijd.

De film wordt geregisseerd door Reid Carolin, die eerder samen met Channing Tatum de film Dog maakte. Over de manier waarop het levensverhaal van Lasorda wordt verteld, zijn nog geen details bekend.

De Niro is later dit jaar ook te zien in Focker-in-Law, het vierde deel in de Meet the Parents-reeks.