Bikker: CU steunt Belastingplan niet zonder wijzigingen

DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie stemt niet in met het Belastingplan van het kabinet als daar niets aan verandert. Dat zegt partijleider Mirjam Bikker in een interview met het Nederlands Dagblad. Volgens haar wordt de rekening van de kabinetsplannen te veel neergelegd bij "harde werkers en gewone gezinnen".

Bikker wil onder meer dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook wil ze dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar wordt belast. "In de keuzes die het kabinet nu maakt, is dat onevenwichtig", zegt ze.

De CU-leider is tegenover de krant ook kritisch over de verhoging van de arbeidskorting. Volgens haar vergroot die de achterstand van eenverdieners ten opzichte van tweeverdieners. Het kabinet trekt in het Belastingplan 1,5 miljard euro uit voor de koopkracht van lagere en middeninkomens en wil onder meer de arbeidskorting verhogen.