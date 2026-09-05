Robert Pattinson hoopt dat de Amerikaanse presentator Chris Hansen de film Primetime kan waarderen, ondanks diens kritiek op de film. "Ik hoop natuurlijk dat hij de film leuk vindt", zei de acteur zaterdag tijdens een persconferentie op het filmfestival van Venetië.

Pattinson speelt in Primetime een personage dat is geïnspireerd op Hansen, die bekend werd als presentator van To Catch a Predator. In dat programma confronteerde Hansen mannen die via internet seksueel contact zochten met minderjarigen. Hansen was niet betrokken bij de film en heeft die nog niet gezien. Wel uitte hij eerder kritiek op de manier waarop hij wordt neergezet. "Hij zegt dingen die ik nooit heb gezegd en doet dingen die ik nooit heb gedaan", aldus Hansen.

Primetime ging zaterdag in première in Venetië. De film is vanaf 25 september in de Amerikaanse bioscopen te zien.