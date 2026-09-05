AMSTERDAM (ANP) - PSV heeft de uitwedstrijd tegen Ajax in de Eredivisie gewonnen: 1-3. De titelverdediger uit Eindhoven maakte in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA een einde aan een serie van vijf onderlinge duels zonder een zege op de club uit de hoofdstad.

Ricardo Pepi kopte PSV in de vijfde minuut op voorsprong. Tolu Arokodare schoot Ajax in de 23e minuut op gelijke hoogte (1-1). Lutsharel Geertruida bekroonde zijn eerste optreden in de basisploeg van PSV in blessuretijd van de eerste helft met een treffer (1-2). Invaller Esmir Bajraktarević besliste het duel in de 92e minuut.

De topper liep tien minuten voor het einde uit de hand na een harde overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. De linksbuiten sprong hard en wild tegen de verdediger aan. Scheidsrechter Sander van der Eijk zag verschillende opstootjes ontstaan. Hij gaf Van Bommel geen rode, maar een gele kaart. Bouwman kon niet meer verder.