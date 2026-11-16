Robert Pattinson vindt het een grote eer om de rol van James Bond op zich te mogen nemen. Dat zegt de Britse acteur in een verklaring na de bekendmaking door filmstudio Amazon MGM. Hij noemt zijn casting als de nieuwe 007 "een droom die uitkomt".

"James Bond is een van de meest legendarische personages in de filmgeschiedenis, en het is een eer om 007 te mogen spelen", aldus de 40-jarige Pattinson. "Zeggen dat deze rol een droom is die uitkomt, is een understatement." De acteur laat weten ontzettend enthousiast te zijn over de samenwerking en het werk dat voor hem ligt.

Ook regisseur Denis Villeneuve zegt uit te kijken naar de samenwerking met Pattinson. "Ik ben dolblij Robert Pattinson te mogen verwelkomen als onze nieuwe James Bond", zegt hij. Ook spreekt de regisseur zijn dankbaarheid uit aan de andere acteurs die voor de rol in de running waren. "We waren omringd door buitengewoon talent, maar er kan maar één 007 zijn." De afgelopen weken werden de namen van Jack Lowden, Callum Turner en Josh O'Connor genoemd als mogelijke kandidaten voor de rol. Begin deze maand verschenen berichten dat ook Pattinson en Nicholas Hoult auditie hadden gedaan.

Cruciaal moment

Mike Hopkins, hoofd van Prime Video en Amazon MGM Studios, noemt de bekendmaking van Pattinson als nieuwe Bond "een cruciaal moment voor onze studio en een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van James Bond".

Pattinson is de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 voor het laatst te zien was in de rol. Eerder waren Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton en Pierce Brosnan te zien als de bekende geheime agent. Wanneer de nieuwe Bond-film verschijnt, is nog niet bekend.