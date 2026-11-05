Robert Pattinson heeft ter ere van zijn filmcarrière de American Cinematheque gewonnen. Het is de veertigste keer dat de oeuvreprijs wordt uitgereikt. De acteur krijgt de prijs op 9 februari 2027 uitgereikt tijdens het gala van de organisatie in Beverly Hills, is donderdag bekendgemaakt.

Volgens de organisatie heeft Pattinson "een buitengewone carrière opgebouwd, gekenmerkt door zijn toewijding aan het vak, zijn gedurfde creatieve keuzes en zijn opmerkelijke veelzijdigheid als acteur", aldus Rick Nicita, voorzitter van het bestuur van de American Cinematheque. "Van zijn samenwerkingen met enkele van de meest visionaire filmmakers ter wereld tot zijn vermogen om het publiek te boeien in grote studioblockbusters: Rob heeft steeds verwachtingen op de proef gesteld en laten zien hoe krachtig een goed verhaal kan zijn." Pattinson was dit jaar onder meer te zien in The Drama, The Odyssey, Primetime en het aankomende Dune: Part Three.

In juni maakte de organisatie achter de prijs bekend dat Ryan Gosling de winnaar was van de veertigste award. Maar toen de acteur en de organisatie er niet uitkwamen over een datum, besloot American Cinematheque de uitreiking voor dit jaar helemaal te schrappen. De prijs zou eigenlijk op 2 november worden uitgereikt in het Beverly Hilton Hotel, maar dat zou niet in de agenda van Gosling hebben gepast. De organisatie besloot daarop om op zoek te gaan naar een nieuwe datum voor het gala in 2027 en een nieuwe eregast.

Pattinson volgt Michael B. Jordan op die vorig jaar de prijs won en in maart een Oscar won voor beste acteur voor zijn rol in Sinners. Ook Steven Spielberg, Jodie Foster, Denzel Washington, Nicole Kidman en George Clooney namen de prijs eerder al in ontvangst.