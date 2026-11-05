De organisatoren van festivals Paaspop, Harmony of Hardcore en 7th Sunday moeten 1,50 euro per bezoeker gaan betalen aan de gemeente Meierijstad, waar de evenementen plaatsvinden. Onder andere Schijndel en Erp vallen onder die gemeente. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met een nieuwe heffing voor de drie evenementen, die veel vragen van de voorzieningen en infrastructuur van de gemeente.

In eerdere plannen werd nog gemikt op een heffing van 3 euro, dat is inmiddels dus gehalveerd. De drie zogenoemde categorie C-evenementen, met veel impact op de omgeving, zijn samen goed voor zo'n 200.000 bezoekers. De taks van 1,50 euro kan de gemeente jaarlijks ruim 300.000 euro opleveren.

De besluitvorming had een lange aanloop nodig. Omdat de kaartverkoop van de festivals voor 2027 al is gestart, moet de regeling nu op 1 januari 2028 ingaan.