Robert ten Brink vindt dat de opvolger van Stefan De Walle in het Sinterklaasjournaal en de landelijke intocht aan een aantal kenmerken moet voldoen. "Zolang je maar ongeveer 1,85 meter bent, niet een hoog stemmetje hebt of een klein gezichtje met een wipneus", vertelt de presentator aan het ANP.

Volgens Ten Brink zijn alle namen die de afgelopen tijd als mogelijke opvolger zijn genoemd geschikt voor de rol. "Er zijn zoveel namen genoemd joh, die hele rits, ze zijn allemaal geschikt." Voor de presentator was Bram van der Vlugt, die jarenlang de goedheiligman speelde, "de ideale Sinterklaas".

Ten Brink, die zelf Sinterklaas speelt in De Grote Sinterklaasfilms en het nieuwe RTL-programma Pietentijd, vindt zichzelf ook een "erg leuke Sint". "Ik vind het leuk om in De Grote Sinterklaasfilm te spelen, maar als de opnames klaar zijn, vind ik dat ook weer prima. Ik ben dus niet iemand die de hele sinterklaastijd 'Sinterklaasje' speelt."

Wie De Walle opvolgt, heeft de NTR nog niet bekendgemaakt. Onder anderen Ramsey Nasr, Daan Schuurmans en Kasper van Kooten werden de afgelopen tijd genoemd als mogelijke opvolgers.