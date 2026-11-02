De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben maandag op Antigua een museum bezocht waarin de trans-Atlantische slavernij centraal staat. Tijdens een rondleiding in het Government House kreeg het koningspaar voorwerpen uit de tijd van de slavernij te zien.

Charles en Camilla keken onder meer naar boeien en plattegronden van schepen. Ook bewonderde hij een reeks schilderijen van een lokale kunstenaar. Charles hoorde dat de schilderijen tot slaaf gemaakten toonden die een ontsnapping beraamden, voordat ze werden betrapt.

Toen de monarch langs een van de vitrines liep, wees hij ernaar en vroeg hij of daar een paraplu in zat. Dat bleek het geval. Eerder tijdens het bezoek aan Antigua en Barbuda raakte Charles nog doorweekt, omdat het tijdens een parade lang duurde voordat hij een paraplu aangereikt kreeg.

Charles begon vorige week aan een tour door het Caribisch gebied. Er is veel te doen om de rondreis van de Britse koning. Meerdere landen in de regio hebben opgeroepen tot herstelbetalingen voor de Britse rol in het slavernijverleden. De Britse premier Andy Burnham stelde afgelopen weekend open te staan voor een gesprek over excuses voor het slavernijverleden, maar dat hij herstelbetalingen niet zag zitten.

Koning Charles spreekt dinsdag op een top voor leiders van het Gemenebest. Volgens Britse media zal hij het in zijn toespraak onder meer over de slavernij hebben.