Robert van Hemert maakt debuut bij Holland Zingt Hazes

Robert van Hemert doet volgend jaar voor het eerst mee met de concertreeks Holland Zingt Hazes. De zanger, bekend van Zoet, Zout, Zuur, is donderdag toegevoegd aan de line-up. Ook Mart Hoogkamer en Numidia doen in 2027 mee, is donderdag bekendgemaakt.

Holland Zingt Hazes is in maart toe aan zijn vijftiende editie. Net als voorgaande jaren zingen artiesten tijdens de concerten het repertoire van André Hazes sr. Eerder werd al bekend dat Samuel Welten en Danny de Munk meedoen. André Hazes jr., Roxeanne Hazes en Jeroen van der Boom zijn er ook bij.

De jubileumeditie van Holland Zingt Hazes vindt op 5 en 6 maart plaats in Rotterdam Ahoy en op 12, 13 en 14 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam.