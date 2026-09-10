Robin Utrecht wint PrinsjesFotoprijs 2026 voor formatiefoto

Robin Utrecht is dit jaar de winnaar van de PrinsjesFotoprijs 2026. Met zijn foto van informateur Sybrand van Haersma Buma werd hij door de driekoppige jury verkozen tot winnaar. De andere genomineerden waren Koen van Weel en Jeroen Jumelet.

Utrecht, die onder meer werkt voor persbureau ANP, maakte de foto in december 2025 tijdens een groepsgesprek van toenmalig informateur Sybrand van Haersma Buma met de partijleiders Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD), Henri Bontenbal (CDA), Joost Eerdmans (JA21) en Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA). De formatie zat op dat moment muurvast.

Utrecht ontving zijn prijs donderdag tijdens Democratie in Woord en Beeld, onderdeel van het Prinsjesfestival, in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Aan de prijs zijn een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro verbonden.

Podcastprijs

De PrinsjesFotoprijs maakt onderdeel uit van Democratie in Woord en Beeld. De PrinsjesBoekenPrijs, die ook werd uitgereikt, ging naar Dik Verkuil voor zijn boek De ongenaakbare Bolkestein. Ook hij ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro.

De PrinsjesPodcastPrijs werd gegeven aan Zo simpel is het niet, een podcast van NRC. De krant kreeg de onderscheiding voor de XL Verkiezingsspecial: welke compromissen kunnen partijen sluiten? Volgens de jury maken Marike Stellinga en Maarten Schinkel in de podcast "van een ogenschijnlijk technisch en ingewikkeld onderwerp een sprankelend verhaal waar je meer dan een uur geboeid naar blijft luisteren."