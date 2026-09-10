De voorverkoop van tickets voor de film Avengers: Doomsday heeft sinds eind juni meer dan 50 miljoen dollar opgebracht. Dat melden meerdere Amerikaanse vakmedia op basis van cijfers die de studio naar buiten heeft gebracht.

De verwachtingen voor de film zijn hoog. In de eerste 24 uur na de start van de Amerikaanse kaartverkoop op 21 juli werd al voor 16,5 miljoen dollar aan tickets verkocht. De film draait op 18 december in de bioscopen in Amerika.

Volgens de studio is 70 procent van de voorverkochte tickets bestemd voor 'Infinity Vision'-zalen, waarbij de film op extra groot scherm wordt vertoond en de zaal een krachtig geluidssysteem heeft. Bioscopen die het 'Infinity Vision'-certificaat hebben, voldoen volgens Disney aan hoge technische standaarden voor beeld en geluid. Het gaat in de Verenigde Staten om zo'n tachtig theaters. De filmmaatschappij wil met de nieuwe certificering Marvelfans aangeven in welke zalen zij het beste Doomsday kunnen zien volgens de hoogste technische standaard. Dit label is ontworpen, omdat de film Dune 3 die ook op 18 december uitkomt, de eerste drie weken alle IMAX-zalen bezet houdt.

Doctor Doom

De film volgt de Marvel-superhelden in hun strijd tegen hun grootste vijand tot nu toe: Doctor Doom. Bekende namen keren terug in het Marvel-universum. Zo speelt Robert Downey Jr. de kwaadaardige Doctor Doom. In de vorige Marvelfilms was Downey Jr. te zien als Iron Man. Ook keren bekende superhelden terug, waaronder Chris Evans als Captain America en Chris Hemsworth als Thor.

Avengers: Doomsday komt in Nederland uit op woensdag 16 december. In Nederland is de voorverkoop nog niet begonnen.