Froukje staat volgend jaar voor de derde keer op het Belgische festival Rock Werchter. De zangeres die recent een nieuw album uitbracht, staat op zaterdag 3 juli op het podium. Ook de Britse groep JUNGLE staat die dag op het programma. Het muziekfestival in Rotselaar maakte de nieuwe namen dinsdagochtend bekend.

Andere artiesten die werden aangekondigd zijn de Ierse punkrockband Bleech 9:3 en Gurriers. Ook Bonobo, Myles Smith en Suki Waterhouse staan nu op het programma. Eerder werd al bekend dat onder andere Turnstile, Muse, Tame Impala, Angèle, Sam Fender en SOMBR naar Rock Werchter komen.

Het festival vindt volgend jaar van 1 tot en met 4 juli plaats. Datzelfde weekend staat in Nederland het meerdaagse festival Down the Rabbit Hole op de agenda. Soms delen de festivals grote acts of headliners, doordat ze dicht bij elkaar in tijd en regio plaatsvinden. De line-up van het Nederlandse festival is nog niet bekendgemaakt. Op Instagram hint de organisatie al wel op optredens van Spinvis, Wende en Sophie Straat.