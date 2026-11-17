ANDORRA (ANP/RTR) - FC Andorra-eigenaar Gérard Piqué vindt de schorsing van twaalf wedstrijden voor zijn doelman Jesús Owono te zwaar. De keeper kreeg die vorige week voor de botsing eerder deze maand met Jesús de Miguel, die aan de gevolgen daarvan overleed. "Spelers, oud-spelers, trainers, keepers, iedereen heeft het een ongeluk genoemd", zei oud-voetballer Piqué in een video op sociale media.

De voormalig speler van FC Barcelona dacht ook terug aan eerdere vergelijkbare overtredingen, die alleen niet de dood tot gevolg hadden. "Dat roept bij mij de vraag op wat er nu eigenlijk wordt bestraft: de actie of de gevolgen? Ik ben er oprecht van overtuigd dat de maximale straf voor Jesús voor deze actie hem in een situatie brengt die hij niet verdient, want hij heeft geen schuld aan wat er allemaal is gebeurd."

Piqué verwacht Owono hoe dan ook niet al over twaalf wedstrijden terug. "Jesús heeft veel meer tijd nodig voordat hij weer kan spelen. Geen enkele straf brengt Demi (De Miguel) bij ons terug."