De Nederlandse rockgroep Tröckener Kecks keert na bijna 25 jaar terug. In 2002 nam de band, bekend van het nummer Met Hart En Ziel, afscheid met het album Meer Niet! Nu gaan ze weer op tournee, laat het management vrijdag weten.

Het gaat om een "eenmalige herenigingstour" in het najaar van 2027 langs onder meer TivoliVredenburg in Utrecht, Doornroosje in Nijmegen en Paradiso in Amsterdam. Volgens de aankondiging volgen later meer optredens.

De band vormde zich in de jaren 80 en speelde door heel Nederland en België. Toetsenist Rob van Zandvoort en zanger Rick de Leeuw verlieten de band destijds, waardoor ze allemaal besloten te stoppen. Alle zes de bandleden keren nu terug.