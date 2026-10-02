MANCHESTER (ANP/AFP) - Manchester City heeft vrijdag bevestigd dat de voetbalclub in beroep gaat tegen de uitspraak van een onafhankelijke commissie dat de club de financiële regels van de Premier League heeft overtreden.

"Het standpunt van de club is dat het oordeel op meerdere gronden duidelijke, inhoudelijke fouten bevat, op juridisch, principieel en feitelijk vlak", aldus City in een verklaring.

De topclub uit Manchester werd deze week schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009/10 tot en met 2017/18.

'Aanzienlijke gevolgen'

De Premier League stelde deze week dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer "schijncontracten" aanging met commerciële partners, en zich daarnaast baseerde op "schijnovereenkomsten" met andere partijen, om zo de inkomsten van de club kunstmatig te verhogen en de kosten te verlagen.

Eerder op vrijdag schreef de Engelse voetbalbond (FA) dat de bevindingen van de onafhankelijke commissie "aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport". "We bestuderen zorgvuldig de uitspraak en de gevolgen daarvan, en zullen waar nodig actie ondernemen", aldus de FA.

Uitsluiting

Het was nog niet duidelijk wat de straf zou zijn die de onafhankelijke commissie ging opleggen. De tienvoudig Engels kampioen riskeert onder meer een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie.

City is een grootmacht in het Europese voetbal sinds de overname door sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan in 2008. De club won sindsdien acht landstitels, vier keer de FA Cup, zeven keer de League Cup en de Champions League in 2023.