De Amerikaanse rockband Weezer geeft op 26 mei volgend jaar een concert in AFAS Live in Amsterdam. Het optreden maakt deel uit van de internationale Weezer: The Gathering Tour, maakte concertorganisator MOJO woensdag bekend.

De tour staat in het teken van het nieuwe album Weezer, dat op 21 augustus verschijnt. De band treedt ook onder meer op in Dublin, Londen, Oslo en Parijs. Tijdens de tournee wordt de band ondersteund door Taking Back Sunday.

Weezer werd in 1992 opgericht en is onder meer bekend van nummers als Buddy Holly, Say It Ain't So, Island in the Sun en Beverly Hills.